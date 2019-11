Aluko, stasera contro la Fiorentina poi via dall’Italia: “Trattata come Escobar”

Eni Aluko, stella delle Juventus Women che stasera affronterà la Fiorentina, ha deciso da qualche giorno di tornare dal primo dicembre in Inghilterra. E con una lettera al Guardian ha spiegato il motivo;

A volte Torino sembra un paio di decenni indietro rispetto all’apertura verso diversi tipi di persone. Mi sono stancata di entrare nei negozi e avere la sensazione che il titolare si aspetti che rubi qualcosa. Può capitarti tante volte di arrivare all’aeroporto di Torino ed essere trattata come Pablo Escobar per via dei cani anti-droga intorno a te. Non ho mai avuto problemi di razzismo dai tifosi della Juve né in campionato, ma c’è un problema nel calcio italiano e in Italia.