Altro sopralluogo alla Dacia Arena, si va verso il rinvio di Udinese-Atalanta

Era stato già inizialmente posticipato di 30′ l’inizio della sfida tra Udinese e Atalanta in programma quest’oggi alle 15. La pioggia incessante che si è abbattuta sul capoluogo friulano ha reso il campo impraticabile. Il nostro sopralluogo effettuata dall’arbitro della gara e dei capitani hanno evidenziato come il terreno non abbia subito alcun miglioramento nonostante i tentativi di renderlo idoneo allo svolgersi della gara. I capitani ridendo hanno scherzato “Non è cambiato niente”. Sempre più probabile quindi il rinvio della sfida.