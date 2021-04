Altro che Fiorentina, De Zerbi diretto… verso una big ucraina

Il tecnico neroverde pronto al grande salto: è vicino alla panchina dello Shakhtar Donetsk

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Roberto De Zerbi è pronto per il grande salto nel calcio internazionale. Dopo esser stato accostato anche alla panchina della Fiorentina, il tecnico del Sassuolo è vicino a sbarcare ad altre latitudini, che però rispecchiano a pieno la sua filosofia di calcio e di gioco.

Lo Shakhtar Donetsk è infatti pronta - scrive il portale - a parlare con Carnevali "per trovare la soluzione migliore e giusta per tutti". Un grande passo per il tecnico neroverde, che negli ultimi anni ha fatto vedere grandi idee e bel gioco con il Sassuolo tanto da diventare uno dei più ambiti sulle panchine di mezza Italia e non solo. E per il ds degli ucraini Josè Boto è l'allenatore che più di ogni altro rappresenta la sua idea di calcio.