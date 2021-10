Altri rinnovi: Pellegrini sì, Kessié no. Pioli: “Non giudico in base a questo”

L'ivoriano del Milan non rinnova esattamente come Vlahovic: Pioli deve gestire una situazione delicata

In un momento in cui a Firenze tiene banco la questione del rinnovo o meno di Vlahovic, anche in altre piazze si stanno sviluppando vicende analoghe. Insigne sta facendo passi avanti col Napoli, Pellegrini ha firmato proprio oggi con la Roma, ma Kessié, proprio come Vlahovic, non sembra voler trovare un punto d'incontro col Milan. Pioli, il tecnico dei rossoneri, ha parlato a proposito in conferenza stampa: