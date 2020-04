Allenatore Udinese: “Serie A? Dopo due mesi di divano la ripresa è un’incognita”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della ripresa del calcio e delle polemiche che stanno travolgendo il calcio italiano:

Al momento non ci sono i dati su come sarà riprendere dopo due mesi di divano, non due mesi di sosta, ma due mesi di confino a casa, e poi con le cinque sostituzioni. Non so se sia giusto riprendere, sicuramente sarebbe una cosa mai provata prima. Dal punto di vista professionale mi piacerebbe provare questa cosa, però questo non ha niente a che vedere sul fatto se sia giusto o meno riprendere il campionato. Comunque c’è differenza tra ripresa degli allenamenti, che è quasi una necessità per gli atleti di alto livello, e ripresa del campionato.