Allegri rivoluziona la Juve: panchina per Ronaldo e Chiesa. Le formazioni

Le formazioni delle due sfide in programma alle 18:30

Scelte a sorpresa di Massimiliano Allegri che, nell'esordio stagionale contro l'Udinese, farà a meno (dal primo minuto) di Cristiano Ronaldo affidando l'attacco al duo Morata-Dybala, contro ogni pronostico della vigilia. Ripercussioni di mercato? Presto per dirlo, intanto CR7 si accomoda in panchina... Scrive Gazzetta.it. Panchina anche per Federico Chiesa