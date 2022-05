Allegri perde l’aplomb: litiga con la panchina dell’Inter e viene espulso

Già ammonito per un diverbio con il vice di Inzaghi, il tecnico bianconero ha completato l'opera facendosi allontanare dopo il 4-2 nerazzurro

Non proprio una serata tranquilla per Massimiliano Allegri. La finale di Coppa Italia, sentitissima ovviamente da entrambe le parti, ha vissuto molti momenti di nervosismo, specie a bordocampo con continui screzi tra le due panchine. Nel secondo tempo proprio il tecnico della Juve ed il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, sono stati ammoniti per un diverbio a distanza, poi nel primo tempo supplementare dopo il 4-2 nerazzurro Allegri ha perso la testa andando minacciosamente verso la panchina dell'Inter a causa delle esultanze di alcuni giocatori meneghini. E l'arbitro non ha potuto fare altro che allontanare l'allenatore livornese.