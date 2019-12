Allegri: “Calciatori come i cavalli. Allenatore in tribuna e non in panchina? Una mega put…”

Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan, ha parlato a Espn: “Federico Tesio, uno dei più grandi allenatori di cavalli di sempre, diceva sempre che per capire se è un cavallo sta bene devi vedere come muove le gambe la mattina, i calciatori sono la stessa cosa. È così che vedi se sono in forma oppure no. Poi entri nel centro, guardi le statistiche e i dati e capisci se confermano quello che hai visto oppure no. Dico sempre ai miei assistenti di vedere come i calciatori muovono le gambe, non il computer. Una mega puttanata, una delle più grandi puttanate che abbia mai sentito dire è che l’allenatore deve vedere la partita dalla tribuna. L’allenatore deve stare in panchina, deve respirare la partita, deve capire il momento in cui c’è da cambiare un giocatore e il momento in cui c’è anche bisogno di togliere il migliore perché la squadra ha bisogno di un altro giocatore. Come fai a vederlo dalla tribuna?“.