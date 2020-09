Allarme Juve, per il terzo anno il bilancio è in rosso. Perdita di 71 milioni nel 2019-20

Il bilancio 2019-20 della Juventus ha chiuso con una perdita di 71,4 milioni. È il terzo deficit di fila, dopo il -19 del 2017-18 e il -40 del 2018-19. Il cda presieduto da Andrea Agnelli, riunitosi oggi, ha esaminato i conti e ha dato l’ok al bilancio che verrà approvato dall’assemblea dei soci a ottobre. Il fatturato, al lordo delle plusvalenze, ammonta a 573,4 milioni, in calo rispetto ai 621,4 milioni del 2018-19 a causa del Coronavirus. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno è allarmante, ben 385 milioni, in crescita rispetto al 31 dicembre 2019 quando erano stati recepiti gli effetti dell’aumento di capitale da 300 milioni. Fatto che preoccupa gli amministratori è che anche il bilancio 2020-21 è previsto in perdita. (Gazzetta.it)