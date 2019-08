Allan: “Al Franchi sarà una battaglia. Ribery? La Fiorentina ha tanti giocatori forti, come Chiesa”

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista del Napoli Allan ha parlato della sfida all’esordio contro la Fiorentina: “E’ sempre importante cominciare con una vittoria. Ti lascia più tranquillo, ti dà più fiducia per le altre partite. Sarà una battaglia ma siamo pronti. Dobbiamo arrivare carichi per i tre punti. Se marcherò Ribery? Se agisce dalla mia parte sì. Ma la Fiorentina ha tanti calciatori forti, come Chiesa. Per giocare lì bisogna essere forti”.