All. Verona Primavera: “Fiorentina squadra di qualità, sfida importante”

Domani a pranzo la sfida tra Verona e Fiorentina Primavera

"Quella di domani sarà una sfida importante. Giocheremo contro una squadra di qualità, formata da un bel collettivo, che interpreta sempre bene le partite con qualità di palleggio e tecnica. Dovremo essere bravi a chiudere gli spazi e ripartire, la gestione dei diversi momenti della gara sarà fondamentale. Sarà una partita aperta, mi aspetto una gara libera nella quale non conterà la posizione in classifica. I ragazzi sono tutti in condizione e mi danno possibilità di scegliere. Durante le settimane di pausa per le Nazionali abbiamo lavorato a reparti, non avendo tutto il gruppo a disposizione come in questi ultimi giorni, ma abbiamo comunque cercato di recuperare anche un po' di energie. Quella contro la Fiorentina sarà una sfida di livello, come d'altra parte tutte le partite che caratterizzano questo campionato. Noi affronteremo sempre tutti i nostri avversari rispettandoli, ma con autostima, dando sempre il massimo".