All. Primavera Atalanta: “La Fiorentina ci ha sorpresi, li abbiamo sofferti ma abbiamo sistemato le cose”

Terminata la finale di Supercoppa Italiana, il tecnico dell’Atalanta Massimo Brambilla ha parlato a Sportitalia:

“Ho la fortuna di avere dei bravi giocatori. Siamo partiti contratti, poi alla lunga ci siamo sciolti. Era tanto che non giocavamo, avevo la sensazione che i ragazzi stessero bene, abbiamo fatto una bella partita. Nel primo tempo ci ha sorpreso il loro schieramento, non ci aspettavamo la difesa a tre e abbiamo sofferto il loro palleggio. Nella ripresa, cambiando qualcosa, siamo riusciti a sistemarla. Sento tanti discorsi sull’Atalanta, prima di giudicare bisogna aspettare. I ragazzi hanno bisogno solo di giocare, poi dal punto di vista delle individualità sappiamo che c’erano ragazzi già pronti in passato, adesso lasciamo crescere i nostri. Non vediamo l’ora di ricominciare a giocare”.

