Alex Zanardi torna a casa: dimesso dall’ospedale, continua la riabilitazione

La lieta notizia data dalla moglie del campione

Il devastante incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, campione paralimpico, mentre si allenava a Pienza in handbike il 18 giugno del 2020, lo ha lasciato su un letto di ospedale per un anno e mezzo. Ma la notizia più bella arriva proprio a pochi giorni da Natale: Zanardi è tornato a casa qualche settimana fa, come ha spiegato la moglie Daniela Manni al magazine di BMW. "A causa della situazione pandemica, non ha incontrato amici e parte della famiglia per un anno e mezzo. Solo io, nostro figlio e la madre potevamo fargli visita, ma sempre solo una persona al giorno e solo per un’ora e mezza. Tutto questo non ha contribuito a rendere la situazione più facile per Alex. Aiuta quindi il fatto che ora sia a casa con noi, anche se attualmente può avere intorno solamente i familiari più stretti".