Alex Morgan attacca Ronaldo: “La vicenda dello stupro? I soldi aiutano…”

Attraverso le pagine di Sports Illustrated, Alex Morgan, stella della nazionale femminile statunitense e calciatrice più pagata del mondo, ha attaccato Cristiano Ronaldo riguardo la vicenda del presunto stupro del fuoriclasse portoghese alla modella Kathryn Mayorga risalente al 2009, per il quale l’attaccante di Juventus e Portogallo non sarà processato. “Ci sono troppe prove per poter coprire quella storia. Le accuse sono state archiviate e lui è tornato a giocare, ma io credo che il denaro aiuti sempre in queste situazioni”, le sue parole.