Albiol: “L’Europa League mi ripaga della delusione di Firenze”

La rivincita del difensore spagnolo, che ricorda la delusione patita al Franchi

Raul Albiol , difensore del Villarreal con un importante passato al Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss, ricordando la partita contro la Fiorentina della stagione 2017-2018, quando gli azzurri persero per 3-0 con tripletta di Simeone, di fatto consegnando lo scudetto alla Juventus:

"La vittoria dell'Europa League un po' mi ripaga di quella delusione. Facemmo tantissimi punti, fu incredibile non riuscire a vincere, sarebbe stato un traguardo bellissimo. Ricordo che guardammo Inter-Juventus e la delusione fu tanta. Fu difficile approcciare la sfida con la Fiorentina, arrivò anche l'espulsione immediata di Koulibaly. Quando la testa non va, le gambe girano male. Perdemmo la gara e la corsa per il titolo".