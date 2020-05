Alaba elogia Ribery: “E’ il mio fratellone. Si è preso cura di me aiutandomi a crescere, gli sarò sempre grato”

Il terzino del Bayern Monaco, David Alaba, ha parlato così, durante una diretta instagram del suo ex compagno e migliore amico Franck Ribery, i due furono protagonisti di numerose gag e scherzi nonostante l’elevata differenza di età:

Per me Franck è come un fratello maggiore, ha dieci anni più di me. Quando sono arrivato a Monaco di Baviera ero giovanissimo, avevo soli 16 anni, Ribery è stato il primo a prendersi cura di me e supportarmi. Mi ha dato consigli su come migliorare in ogni sessione di allenamento e in ogni partita. Lui c’è sempre stato per me, gli sono grato per questo. “Resta affamato, resta affamato” ecco cosa ho imparato da lui. Non smettere mai di lavorare sodo.