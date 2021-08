AIC, nasce il Premio “Paolo Rossi” per il capocannoniere di Serie A

Riconoscimento AIC al capocannoniere di Serie A, nel nome e nel ricordo di Paolo Rossi

Toccherà dunque a CR7, come viene chiamato dai tifosi, ricevere questa nuova versione del trofeo che spicca anche per il look originale, costituito da un pallone di “plexiglass” trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Paolo Rossi. Ventinove, come le reti realizzate da Ronaldo nella scorsa edizione della Serie A, sono invece i diamanti incastonati nel manufatto, per un valore complessivo di 3,30 carati.