Inter, l’infortunio di Sanchez è serio: rischia di saltare (anche) la Fiorentina

Alexis Sanchez, rischia davvero di doversi operare. E’ questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali l’attaccante dell’Inter è stato sottoposto oggi.

Accertamenti clinici e strumentali per Alexis Sanchez, nella tarda mattinata di oggi, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Nella giornata di mercoledì il giocatore effettuerà a Barcellona un ulteriore consulto con il professor Ramon Cugat, per decidere se intervenire chirurgicamente

Non era, quindi, esagerato il pessimismo espresso fin dalle prime ore dopo l’infortunio dal clan cileno e dallo stesso c.t. Rueda, che aveva chiaramente detto che Sanchez rischiava di doversi operare “rimanendo fuori per 2-3 mesi”. L’attaccante dell’Inter rischia quindi un lungo stop. Una brutta tegola per Conte. Lo scrive gazzetta.it. Noi aggiungiamo che Sanchez rischia di saltare (anche) la partita contro la Fiorentina, in programma il 15 dicembre alle 20.45 allo stadio Franchi.