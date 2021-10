Ahi Ranieri: l’esordio col Watford è un disastro, Liverpool troppo forte

Klopp ha vita facile contro i ragazzi di Ranieri, che pare avere molto lavoro da fare

Non è iniziata affatto nel migliore dei modi l'avventura di Claudio Ranieri al Watford: nell'anticipo dell'ottava giornata di Premier League, la nuova squadra dell'ex tecnico viola è stata sconfitta per 0-5 a domicilio dal Liverpool. Troppo forti i Reds, a segno con una tripletta di Firmino, Salah e Mané e in possesso della palla addirittura per l'87% della partita.