Ahi Napoli, si ferma Osimhen: in dubbio per la Fiorentina, cosa è successo

Brutta grana per Spalletti in vista della partita di domenica

Problema muscolare per Osimhen: l'attaccante del Napoli, che si è allenato da solo per recuperare il ritardo accumulato la scorsa settimana, è uscito oggi anzitempo dalla seduta a causa di un risentimento alla coscia sinistra, fa sapere la società partenopea. La sua presenza contro la Fiorentina è dunque in dubbio. Personalizzato per Ounas, Petagna e Di Lorenzo, mentre Meret è in gruppo.