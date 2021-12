Aguero annuncia il ritiro in lacrime. ACF: “Good luck”

Il Kun costretto a dire basta a pochi mesi dal suo arrivo al Barcellona per problemi di cuore

Sergio Aguero saluta il calcio giocato nel modo più triste, a 33 anni, a causa di problemi cardiaci. I test ai quali si è sottoposto nelle ultime settimane, in seguito al malore accusato in campo lo scorso 30 ottobre, hanno portato a questa decisione. Oggi il Kun, approdato in estate al Barcellona dopo tanti anni nel Manchester City, ha indetto una conferenza stampa: "Con questa conferenza comunico il mio addio al calcio. È un momento molto difficile", ha detto tra le lacrime. Tantissime le manifestazioni di affetto da parte del mondo del calcio, tra cui anche la Fiorentina con un tweet da suo profilo inglese.