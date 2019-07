Adesso è ufficiale, l’ex obiettivo Rog approda al Cagliari

Vi avevamo raccontato come la pista Marko Rog, seguita anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane, avesse preso la via di Cagliari. Nella serata di oggi, infatti, i rossoblu hanno annunciato ufficialmente l’arrivo in Sardegna del centrocampista croato, che si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto alla corte di Maran.