Addio a Fino Fini: le parole di Barone al funerale: “Che i giovani possano seguire il suo esempio”

E’ andato in scena oggi l’ultimo saluto a un pezzo di storia del Calcio e della Nazionale azzurra. Al funerale a Bellariva di Fino Fini, erano presenti figure importanti come il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che ha commentato così:

Siamo qui per rispetto nei confronti di Fino Fini e per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio, soprattutto nella Nazionale. Il nostro ricordo è legato soprattutto a Giancarlo Antognoni durante il Mondiale del 1982, allorchè cerco’ di rimetterlo a posto per la finale che poi dovette saltare. E’ una persona importante per il Museo del calcio, che merita tanto, speriamo che tutti i giovani possano seguire il suo esempio (A riportare le parole è il Pentasport di Radio Bruno)