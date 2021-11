Adani torna su Juve-Fiorentina: “Un gol su tiro deviato al 91′ non basta”

Adani ancora critico con il gioco della Juventus, ritenuto non all'altezza della storia del club

Ospite della BoboTv, Daniele Adani ha parlato della vittoria in extremis della Juventus contro la Fiorentina: "Oggi il gioco della Juventus non è all’altezza della grandezza della storia del club. Non può bastare una vittoria per 1-0 al 91' su un tiro deviato. Chi dice che la Juventus non ha una rosa forte deve guardare la Champions League: i bianconeri sono gli unici ad aver vinto quattro gare su quattro assieme a Bayern Monaco, Ajax e Liverpool".