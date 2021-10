AD Serie A: “Superlega? Occhio, non è morta. Stadi al 100% quanto prima”

La Serie A teme ancora le svolte minacciate ad aprile dalla Superlega e auspica il ritorno alla capienza al 100% negli stadi

"Il progetto è tutt'altro che defunto, questa battaglia continuerà e dobbiamo restare vigili. La Superlega danneggerebbe in maniera irreversibile le sorti dei campionati nazionali, non possiamo permetterlo. Riapertura stadi? Altra occasione persa per tornare al 100%. Confidiamo nell'attività politica della Federazione e del Governo per riportare quanto prima la capienza massima di tifosi in tutti gli stadi d'Italia".