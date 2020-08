Ad Lega calcio sugli emendamenti: “Occasione da non perdere, club investiranno 2,5 miliardi”

Nel commentare gli emendamenti che potrebbero agevolare la costruzione di nuovi stadi e l’ammodernamento di quelli attuali, inserito nel Decreto Semplificazione, Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A, sottolinea come questa possa essere la molla per dare slancio al piano di investimenti dei club italiani:

I club di A sono pronti a investire nei prossimi dieci anni 2,5 miliardi di euro, si stima la creazione di 20 mila nuovi posti di lavoro con un gettito fiscale per l’erario di almeno 1,5 miliardi, è un’occasione storica che non possiamo perdere per migliorare quello che di buono il Governo aveva fatto già con gli interventi normativi del 2013 e del 2017. Non possiamo perdere questa occasione. gli esempi europei dimostrano che nuovi stadi portano più famiglie ad assistere allo spettacolo, con diminuzione delle violenze commesse, comportano un ridotto impatto ambientale e una rivitalizzazione di intere zone delle nostre città. C’è una sfida grande da cogliere per il calcio e per il paese intero, spero si riesca ad avviare subito questo necessario processo di semplificazione e riduzione dei vincoli per la ristrutturazione e costruzione degli stadi.