ACF, cambiano le date della sessione autografi alla Fiera di Scandicci: il programma

ACF Fiorentina – attraverso attraverso violachannel – informa i propri tifosi che, dal 5 al 13 ottobre, sarà presente all’interno della Fiera di Scandicci, uno tra i più importanti eventi fieristici della Toscana, per la prima volta con un padiglione interamente viola, in collaborazione con Sportmedia Group. Nel padiglione saranno presenti alcuni dei principali partner della Società gigliata, una zona dedicata a tutte le attività del circuito InViola ed alla storia della Fiorentina ed un’area di food&beverage in linea con le tradizioni del territorio.

Sono previsti una serie di appuntamenti che offriranno a tutti i tifosi presenti la possibilità di incontrare i propri beniamini con delle sessioni autografi che coinvolgeranno sia la Prima Squadra maschile, giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 18:00, sia la Prima Squadra femminile, domenica 13 ottobre a partire dalle ore 18:00 che la Primavera, martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 18:30. Ci saranno, infine, esibizioni di freestyle ed intrattenimento per i più piccoli.