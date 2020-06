Acerbi: “Cancelliamo la sconfitta e pensiamo alla Fiorentina”

Intervenuto a Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste, Francesco Acerbi, ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta per 3-2 (parole riportate da lalaziosiamonoi.it):

L’approccio era fondamentale ma non è bastato. L’Atalanta era più in condizione ma noi non possiamo permetterci di prendere tre gol se vogliamo puntare in alto. Dopo questa sconfitta non nascondiamoci come i conigli, dobbiamo lottare fino alla fine. Con più attenzione questa partita non si perdeva. Cancelliamo la sconfitta e pensiamo alla prossima migliorando ciò che abbiamo sbagliato.