A Siviglia Mourinho prova la Roma anti-Fiorentina: giallorossi col 4-2-3-1

Stasera i capitolini in campo contro il Betis dell'ex viola Joaquin

Prove di campionato questa sera per la Roma di José Mourinho in quel di Siviglia. Il tecnico portoghese in casa del Betis dell'ex viola Joaquin proverà l'undici da opporre tra due settimane alla Fiorentina. Sperando di recuperare per l'esordio in Serie A il campione d'Europa Bryan Cristante e l'ex gigliato Jordan Veretout, che contro i biancoverdi partiranno dalla panchina. La Roma scenderà in campo disponendosi con un 4-2-3-1 che vedrà il nuovo acquisto Rui Patricio in porta, una difesa composta dal quartetto Karsdorp-Smalling-Mancini-Calafiori ed i mediani Diawara e Pellegrini, mentre Zaniolo, Mkhitaryan e Perez supporteranno Dzeko. Per il match contro la Fiorentina Mourinho spera di contare anche su Matias Vina, terzino sinistro che prenderà il posto dell'infortunato Leonardo Spinazzola. Lo riporta il Corriere dello Sport.