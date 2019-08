A.s.d. Valdarno, in programma la seconda edizione del torneo per la nostra Chiara Baglioni

Bella iniziativa dell’ A.s.d. Valdarno, che ha organizzato la seconda edizione del torneo in memoria della nostra Chiara Baglioni, tristemente scomparsa due anni fa, ecco il comunicato sul loro sito:

“Lunedi 26 Agosto alle ore 18:30 allo Stadio G. Del Buffa di Figline e Incisa Valdarno iniziano i tornei precampionato organizzati dalla nostra società, anche per questa stagione in memoria della nostra concittadina e collaboratrice nella stagione 2016/2017 Chiara Baglioni. Giornalista Figlinese, che ci ha lasciato purtroppo due anni or sono. A cavallo della Festa Paesana, quindi 10 giorni di gare che animeranno le serate di fine estate dello stadio di Figline prima dell’inizio dei vari campionati, con l’apertura infine della Pizzeria dove si potrà gustare delle ottime pizze in nostra compagnia. Dalla novità della Categoria Juniores fino ad arrivare all’ultima del settore giovanile i Giovanissimi B, parteciperanno squadre ti tutta la regione ben 19 che si contenderanno il trofeo giunto alla seconda edizione.”