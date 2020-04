“A Ronaldo è tutto concesso?”. E in Portogallo scoppia la polemica contro CR7

L’idolo di una nazione e di milioni di appassionati di calcio, in piena emergenza finisce nel mirino della polemica a casa sua. Cristiano Ronaldo è accusato di comportamenti di favore in Portogallo, dove si è rapidamente trasferito l’8 marzo per evitare qualsiasi restrizione dell’Italia. Il Corriere dello Sport cita alcuni episodi “border line” che hanno infastidito molti: le passeggiate con Georgina e i bambini all’aria aperta, compresa qualche scappatina per fare shopping di lady Ronaldo, passando per le immagini di CR7 in piscina e in palestra con la famiglia al completo e arrivando al trasloco in una villa ancor più grande e lussuosa. Fino agli allenamenti più o meno individuali allo stadio di Madeira, in compagnia di un entourage ristretto per consentire a Ronaldo di riprendere confidenza anche con il pallone e il terreno di gioco. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la “fuga” di sua sorella Katia in Brasile con, ovviamente, un aereo privato. Le polemiche sono montate e hanno spinto ad una risposta formale l’assessore per la salute della regione di Madeira: “Non c’è alcun privilegio per lui” ha detto.