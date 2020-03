A rischio l’amichevole Germania-Italia del prossimo 31 marzo? Ecco perché

Ai tempi del Coronavirus le partite, lo abbiamo capito, sono in forse fino all’ultimo. Succede in Serie A, ma pare anche a livello internazionale. A fine mese sono previste le varie amichevoli tra le Nazionali, per permettere ai c.t. di iniziare la preparazione verso Euro 2020. Tra queste, anche Germania-Italia, programmata a Norimberga il prossimo 31 marzo. Ma è notizia di oggi la volontà del consiglio comunale della città tedesca di annullare la gara in questione: troppi tifosi italiani da gestire per l’occasione, con paura di contagio. E allora, anche se i biglietti, in pratica, sono già stati tutti venduti o quasi, la soluzione sarà quella di giocare a porte chiuse, o in alternativa spostare la sede dell’incontro.