A Napoli contestano De Laurentiis: “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio”

Il presidente dei partenopei è attaccato pesantemente dalla sua stessa tifoseria

In quel di Napoli è tanta la delusione per un finale di stagione che ha visto il Napoli allontanarsi partita dopo partita dall'obiettivo scudetto, che mai come quest'anno poteva essere, invece, alla portata degli azzurri. I tifosi partenopei, dopo aver contestato recentemente la stessa squadra, adesso attaccano anche il loro presidente, Aurelio De Laurentiis, come si può vedere nella foto condivisa dal giornalista Nicolò Schira su Twitter. Nello striscione esposto in serata dalla tifoseria napoletana, infatti, l'obiettivo è proprio il proprietario della società campana, con toni anche abbastanza pesanti: "Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio... La nostra vessazione è avere un presidente cialtrone!".