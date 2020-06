A. Marques: “Paquetà e Thiago Silva? Concentrati sul presente, del futuro non parlano”

Milannews.it ha intervistato il giornalista brasiliano e commentatore tv, Andersinho Marques. Anche il futuro degli obiettivi viola Lucas Paquetà (LEGGI) e Thiago Silva tra gli argomenti trattati.

Perché Paquetà non riesce ad esprimere il suo potenziale?

“Paqueta è un giocatore che deve giocare da trequartista, è la posizione in cui esprime meglio il suo calcio. Poi ci sta che abbia avuto alti e bassi, ma non è stato solo lui bensì tutta la squadra rossonera”.

In estate Paquetà potrebbe andare via?

“Il giocatore è concentrato solamente sul finale di stagione, vuole chiudere bene e non vuole saperne del mercato. Se andrà via, solo il tempo lo dirà”.

Impossibile il ritorno di Thiago Silva al Milan?

“Thiago Silva ha sempre dichiarato il suo amore per il Milan, ma del suo futuro per ora non vuole parlare, vediamo se lo farà più avanti”.