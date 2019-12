Il giornalista e tifoso della Roma, Carlo Zampa, ha parlato a NSL Radio Tv in vista della gara contro la Fiorentina:

Ora a Firenze non sarà facile per la Roma, è una partita insidiosa con una squadra in difficoltà. Ci sarà da lottare e soffrire, ma bisogna spingere sull’acceleratore. Anche un pareggio vorrebbe dire steccare la partita.