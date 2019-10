Domani scatta a Scandicci la classica 24h di calcetto

Anche quest’anno Ci siamo dalle ore 17,00 del 12 ottobre scatterà all’interno del palazzetto di Scandicci in via Rialdoli, l’ 9° edizione della 24 h di calcetto manifestazione cult del territorio fiorentino. Chi la spunterà tra la squadra dei blu e quella dei bianchi? Scopritelo con noi. Accompagnateci e venite a tifare e a sostenerci in questa lunghissima ed amatissima maratona. Lo scorso anno il successo ha arriso alla squadra dei blu per 159 a 154.

Vogliamo ringraziare sin da ora tutti i nostri sponsor che ci aiutano e rendono possibile lo svolgimento dell’evento, i nostri amici dello Csen che arbitreranno le partite con utilizzo del Var direttamente dal Bar.. E tutti i ragazzi dello Staff che tra litri di caffe’ , battute a profusione e brigidini espressi non lasceranno mai soli i partecipanti…

Vi aspettiamo numerosi.. sugli spalti per incitarci portandoci un piccolo gesto di affetto e per partecipare alla consueta lotteria con moltissimi prodotti ufficiali ACF Fiorentina e Nencini Sport. L’ingresso è libero e tutto il ricavato, come ogni anno sarà donato agli splendidi amici della Sezione diversamente abili della Robur Scandicci per permettere la loro partecipazione al campionato nazionale di serie A di hockey in carrozzina. Il contributo minimo richiesto e’ come ogni anno di 7 euro