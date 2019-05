Verso il Genoa: Montella riparte dalle certezze Pezzella e Muriel

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola analizza le possibili mosse di Montella in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento della Fiorentina contro il Genoa. Subito in campo nella giornata di ieri, i viola hanno lavorato per metabolizzare l’ennesimo K.O. di Parma mentre oggi, come da programma, osserveranno il turno di riposo. La buona notizia è il sicuro rientro di capitan Pezzella, assente sia con il Milan che con i ducali dopo l’operazione allo zigomo, che ieri ha aumentato i carichi per essere pienamente disponibile domenica. L’altra sicurezza nella testa del tecnico è l’impiego dall’inizio di Luis Muriel: il colombiano, reduce dal subentro al Tardini, deve tornare a far vedere le sue qualità in zona offensiva prima di conoscere il suo futuro prossimo. Per le altre scelte bisognerà attendere metà settimana, ma Montella ripartirà da queste due certezze contro il Genoa.