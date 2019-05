Sarà un’estate di rivoluzione: i Della Valle preparano la Fiorentina che verrà

Peggio di così è molto difficile e i Della Valle ne sono consapevoli. A 90′ dal termine di uno dei peggiori campionati degli ultimi anni, la dirigenza è pronta a vivere un’estate di novità e ci aspettiamo diversi cambiamenti. È il Corriere Dello Sport oggi in edicola a fare il punto: dagli ultimi summit sono apparse chiare le necessità di ripensare molte cose anche a livello dirigenziale. A partire dal DS, posto che resterà vacante dopo l’annunciato addio di Carlos Freitas, ma anche da chi già c’è: Montella ha firmato un contratto per altri due anni e, nonostante numeri impietosi, non può essere messo in discussione. Per non parlare dei giocatori: Veretout – sempre più vicino al Napoli – quest’anno è stato l’ombra di se stesso, su Milenkovic si fa forte l’interesse dell’Atletico Madrid, Simeone è ormai entrato stabilmente nel turbine delle difficoltà, mentre nemmeno per Muriel appare così sicuro il riscatto dal Siviglia.

In attesa, ovviamente, dell’appuntamento che Diego Della Valle ha dato alla città “un minuto dopo la fine del campionato”.

E NEMMENO CORVINO È CERTO DI RESTARE