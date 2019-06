Nuove maglie, i primi dettagli. E Commisso sta pensando di cambiare il logo del club

Su La Nazione si parla delle nuove maglie della Fiorentina. Avanti con Le Coq Sportif, per il quinto e ultimo anno: confermate le seconde divise con i quattro colori dei quartieri di Firenze, spariranno il colletto e il pantaloncino nero, mentre la parte superiore della maglia potrebbe essere costituita da un tessuto diverso e più scuro per mettere in rilievo alcuni simboli. Proprio riguardo al logo ufficiale, Commisso sta pensando di ritoccarlo per renderlo un po’ più al passo con i tempi.