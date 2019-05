L’opinione di Feltri: “Un vero affare sostituire Pioli”

Questa mattina c’è spazio anche per un editoriale di Vittorio Feltri – noto tifoso viola – su Tuttosport. L’approfondimento riparte dalla stagione con molte ombre e poche luci della Fiorentina, arrivata a 90′ dalla fine del campionato con ancora una salvezza da conquistare che sembrava un epilogo impossibile qualche mese fa. Si andava, si legge, verso una stagione senza infamia e senza lode, di galleggiamento, ma che nessuno si sarebbe aspettato potesse finire così. La squadra, ad un certo punto, si è arenata per vari motivi e la scelta della società, forse condizionata dall’operato di altre piazze, è andata nella direzione di allontanare l’allenatore – seppur bravo – attribuendogli colpe non sue. Dentro Montella dunque, un altro potenziale capro espiatorio per la società, ma il nuovo si è rivelato più sfigato del vecchio. Sei sconfitte e un pareggio per l’Aeroplanino, La chiara dimostrazione, scrive Feltri, che l’avvicendamento in panchina è stato una disgrazia irreparabile.