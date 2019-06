La Fiorentina italoamericana riparte dai déjà vu

Racconti di déjà vu sulle pagine de La Repubblica con Benedetto Ferrara. Dopo un giro di ricognizione – si legge – il mitico Joe Barone capisce che l’uomo mercato giusto potrebbe chiamarsi Daniele Pradè, ideatore della più bella Fiorentina degli ultimi anni. Non riusciamo proprio a schiodarci dal passato, mentre Vittorio Cecchi Gori gira il suo documentario al Franchi e pare cosa vera un possibile ritorno di Batistuta in società, cosa che ha giustamente già scatenato l’entusiasmo generale. E pare che anche Roberto Ripa potrebbe tornare a casa. E a questo punto tutto è davvero possibile. Ci sta che un vostro ex, finito chissà dove, vi spedisca rose rosse con un invito a cena e che qualche giornale titoli in prima pagina “Ore decisive per Longo”. In ogni caso, se vi capita di incrociare Delio Rossi alla Coop di Lastra a Signa, state alla larga, meglio non rischiare.