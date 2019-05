Il patto città-squadra: tutti uniti verso la salvezza, poi si vedrà

Tutti uniti, almeno per ora, verso l’obiettivo. Poi si vedrà. Sembra essere questa la direzione di una settimana pazza, convulsa e piena di dubbi e paure, quella che conduce a Fiorentina-Genoa. L’atto finale della sciagurata stagione 2018/’19 non vede ancora i viola con la matematica certezza di mantenere la categoria e all’orizzonte c’è un rischio retrocessione impensabile fino a qualche settimana fa. La Repubblica questa mattina in edicola riparte da qui, dalla tregua armata che i tifosi hanno concesso ai viola (LEGGI QUI) nella giornata di ieri, per fare quadrato attorno alla cosa più importante, il risultato di un vero e proprio spareggio. Tutti uniti con l’obiettivo di salvare la squadra, prima del tanto atteso chiarimento da parte dei Della Valle. I viola, si legge ancora, non sono abituati a lottare per la salvezza e dovranno affidarsi alle uniche armi rimaste: un gruppo che dovrà remare tutto nella stessa direzione, fin qui ancora mai concreto dopo l’addio di Pioli e guidato dai leader Pezzella e Chiesa, sospinto da una città intera.

Poi si vedrà.