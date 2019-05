“Napoli vi aspetta a braccia aperte!”. E lady Veretout mette mi piace… [FOTO]

“Napoli vi aspetta a braccia aperte!”. E un like che, nel calciomercato ai tempi dei social, è più che galeotto. Al centro della scena Sabrina Merlos, futura moglie del centrocampista viola Jordan Veretout, e tanti tifosi napoletani che, sperando in un approdo del francese all’ombra del Vesuvio, da tempo commentano le foto che pubblica su Instagram. L’ultima in ordine è quella in evidenza, con alcuni commenti finiti sotto i riflettori per qualche… cuoricino di troppo.