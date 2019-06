Commisso juventino? Ormai è passato, la FOTO della “purificazione”

Si è fatto travolgere dall’entusiasmo della gente. Anche troppo… ma in fondo è giusto così. Rocco Commisso non ha lesinato foto con i tifosi, e inevitabilmente è spuntata anche una sciarpa, quella sciarpa, che testimonia il poco amore di Firenze verso la Juventus. Proprio la squadra per cui il neo presidente viola faceva il tifo da bambino, ma da oggi anche i bianconeri saranno suoi avversari.