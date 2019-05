Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Solo Pioli poteva far emergere qualcosa in più dalla Fiorentina. La colpa è sua, doveva rimanere a bordo della nave fino a fine stagione. Solo lui poteva fare tre punti in questa ultima parte di campionato. Anche se il mister non lo voleva nessuno, adesso lo rivogliono tutti”.