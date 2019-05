Tommasi sulla sfida col Genoa: “A Firenze il classico pathos di quando manca la tranquillità”

A TuttoMercatoWeb parla il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ex centrocampista tra le altre della Roma, Damiano Tommasi:

Genoa-Fiorentina? In alcuni stadi sarà un finale ricco di tensione. Ci sarà da vivere questi novanta minuti a Milano e Firenze col pathos che genera la mancata tranquillità che avrebbero dovuto avere Genoa e Fiorentina. Così come l’Inter che magari pensava di portare a casa la qualificazione in Champions un po’ prima.