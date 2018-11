L. Amoruso: “Chiesa è in una fase di egoismo. Simeone non può fare la prima punta”

Presente negli studi di Radio Bruno Toscana, l’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così di varie tematiche viola:

Chiesa ha la possibilità di migliorare, esce fuori dal dribbling anche meglio del babbo, ma è in una fase di egoismo. Secondo me l’assist a Simeone ha sancito una rottura. Simeone? Ha giocato le migliori partite da seconda punta, basta guardare quando giocava con Pavoletti che gli creava gli spazi. Secondo me non ha le caratteristiche tecniche e mentali per reggere tutta la responsabilità dell’attacco. Non può fare la prima punta, a volte sembra fuori ruoli.