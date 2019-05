SONDAGGIO – Avanti con Montella nella prossima stagione?

La premessa è che Vincenzo Montella ha un contratto in essere con la Fiorentina fino al 2021. Ma il suo score disastroso da quando è arrivato a Firenze (2 pareggi e 6 sconfitte in gare ufficiali, con appena 2 gol fatti) ha finito col mettere in discussione una posizione che fino a poche settimane fa sembrava indiscutibile. E il probabile cambio di proprietà aumenta ulteriormente l’incertezza: voi ripartireste da Montella nella prossima stagione? Votate qui sotto:

