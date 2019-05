Sentite Tosto: “Fiorentina e Genoa meriterebbero la Serie B”

Intervenuto a Radio Sportiva, il doppio ex di Fiorentina e Genoa, Vittorio Tosto, ha parlato del difficile momento che stanno attraversando la squadra viola e quella rossoblù, avversarie domenica sera nello spareggio per restare in Serie A:

Le tifoserie di Fiorentina e Genoa hanno ragione a contestare. Certi errori li paghi: Preziosi ha allontanato Ballardini nel momento migliore, la Fiorentina si era ricompattata con Pioli ed è venuta meno l’unione con la proprietà. Ricordo la retrocessione della Fiorentina negli anni ’90, una stagione sciagurata con Radice seconda in classifica e un campionato che terminò con la retrocessione. La storia dei viola e del Genoa è simile: entrambe meriterebbero la B.