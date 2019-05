Di seguito le parole dell’ex attaccante del Genoa Roberto Pruzzo, che chiuse la carriera da giocatore nel 1989 proprio alla Fiorentina, a tre giorni della gara che deciderà il futuro prossimo delle due squadre: “Fiorentina-Genoa è la partita della vita. Per quanto riguarda domenica credo che le due squadre giocheranno molto anche con… la radiolina, sperando che l’Inter possa andare subito in vantaggio contro l’Empoli e magari segnare due o tre gol. La sensazione è che entrambe (viola e Genoa) abbiano poco da spendere e che l’Empoli stia meglio di tutti. Però sono convinto che l’Inter voglia chiudere bene la stagione entrando in Champions. Questa probabilmente è la garanzia per Fiorentina e Genoa. Per quanto riguarda la Fiorentina non mi aspettavo questo crollo perchè anche dopo l’addio di Pioli la squadra sembrava comunque in grado di venirne fuori bene. Ma nel calcio non c’è niente di scontato”. Fonte: Tuttomercatoweb.